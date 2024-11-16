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İskele’de fener alayı yapıldı

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İskele Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanı ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla dün akşam Fener Alayı düzenledi.
İskele’de fener alayı yapıldı

İskele Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanı ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla dün akşam Fener Alayı düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet yürüyüşü ise hava muhalefetinden dolayı iptal edildi.

İskele Belediyesi Kültür Evi önünden toplanan kalabalık, meşalelerin yanmasıyla İskele’yi aydınlattı. Etkinliğe İskele Belediyesi Kültür&Sanat ve Dışilişkiler Danışmanı Özlem Kadirağa, İskele Belediyesi İdari Amiri Gülgün Dargın’ın yanı sıra okullar ile vatandaşlar da katıldı.

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