İskele'de fırtına konteynerleri savurdu: 4 kişi yaralı

İskele Long Beach Bölgesinde, bir inşaat şirketine ait şantiye içerisinde bulunan işçilerin kalmakta olduğu iki adet konteynerin fırtına ile savrulması sonucu 4 kişi yaralandı.

Polisin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

30.01.2024 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, İskele Long Beach Bölgesinde, bir inşaat şirketine ait şantiye içerisinde bulunan işçilerin kalmakta olduğu iki adet konteyner, şiddetli rüzgarın etkisiyle monteli bulundukları yerden sökülerek savrulmuşlardır.

Savrulmanın etkisiyle kullanılmaz hale gelen konteynerler içerisinde kalmakta olan Abdulkerim ALTUNDAĞ (E-32), Aftab AHMED (E-37), Muhammad İLYAS (E-32) ve MD Akash AKBOR (E-23) yaralanmış olup, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.