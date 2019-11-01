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İskele'de: Gayrimüslim mezarlığına ilk defin gerçekleşti

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İskele'de: Gayrimüslim mezarlığına ilk defin gerçekleşti
İskele'de: Gayrimüslim mezarlığına ilk defin gerçekleşti

GAYRİMÜSLİM MEZARLIĞINA İLK DEFİN GERÇEKLEŞTİ
Bölgede yaşayan yabancıları göz önünde bulundurarak gayrimüslim mezarlığı düzenlemesi yapan İskele Belediyesi, ilk defini bugün gerçekleştirdi. İskele Belediyesi Defin İşleri Birimi tarafından gerçekleştirilen definde duygu dolu anlar yaşandı. Aslen Kazakistanlı olan ancak İskele’de yaşayan Slu Yessenova, düzenlenen sade bir törenle ailesi tarafından sonsuzluğa uğurlandı.

SADIKOĞLU: “GAYRİMÜSLİM MEZARLIĞI BİR İHTİYAÇTI”
Konuyla ilgili açıklama yapan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele’de yaşayan ve İskele’yi seven çok sayıda yabancının hayatlarının sonunda buraya defnedilmek istedikleri için gayrimüslim mezarlığı yapılması kararı almıştık. Bugün de bu kararımızın ne kadar doğru bir karar olduğunu gördük. Bölgede yaşayan yabancılar nedeniyle gayrimüslim mezarlığının artık bir ihtiyaç haline dönüştüğünü ifade eden Sadıkoğlu, hayatını kaybeden Slu Yessenova’ya Allah’tan rahmet, acılı ailesine baş sağlığı diledi.

İskele Belediyesi, Vakıflar İdaresi işbirliğinde İskele Batı girişinde bulunan Rum Mezarlığı’nı bakımdan geçirmiş, bu mezarlığın üst kısmında bulunan boş alanı ise İskele ve köylerinde yaşayan, hayatlarının sonunda burada defnedilmek isteyen yabancılar için gayrimüslim mezarlığı olarak düzenlemişti.

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