İskele'de göz göre göre yok oluyorlar

İskele'de babutsalar göz göre göre yok oluyorlar.İskele her zaman Babutsa ağaçları ile anıldı.

İskele'de babutsalar göz göre göre yok oluyorlar.İskele her zaman Babutsa ağaçları ile anıldı. Babutsa kentin simgesi halindedir.İskeleliler için Babutsanın önemi büyüktür. Babutsa taa Larnaka'ya uzanan öykülere konu olmuş bir meyvedir.Babutsa (dikenli incir) ağaçları ise bugün İskele'de kuruma ve yok olmak ile karşı karşıya.

Babutsa ağaçlarının yakalandığı hastalık nedeni ile ağaçların tümünün kuruması ise an meselesi.Babutsa ağaçlarının yakalandığı hastalığı İskele Tarım Dairesi'ne bildiren vatandaşlar dairede ilaç kalmadığı yanıtı ile karşı kaşıya kaldı. Bazı vatandaşlara ise özel eczanelerden gidin ilaç alın dendiği iddia ediliyor.

Detay Gazetesi'ne konuşan vatandaşlar Babutsa ağaçlarının hastalığa yakalandığını İskele Belediyesi'nin bir iki kez ilaçlama yaptığını ancak hastalığın geçmediğini belirterek Tarım Bakanlığı'na çağrıda bulundular.