İskele’de Gümrüksüz Elektronik Sigara Operasyonu: Market Sahibi ve Çalışanı Tutuklandı

21 Ocak 2025 tarihinde saat 20:00 sıralarında, İskele’de faaliyet gösteren bir markette, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından yapılan kontrolde, ülkeye ithali yasak olan muhtelif markalardan toplam 30 adet elektronik sigaranın gümrüksüz olarak bulundurulduğu tespit edildi.

Söz konusu ürünler emare olarak alınırken, market sahibi H.S. (54) ve çalışanı A.Ö. (19) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor