İskele'de “Herkes için Sağlıklı Yaşam Zamanı” etkinliği düzenleniyor

Herkes için sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam konularında bilgilendirici stantların yer alacağı, birbirinden eğlenceli pek çok aktivite ile dolu bir gün geçirmek için bize katılın.
Program
10:30-11:20 Dr. Fizyoterapist Zehra Güçhan Topçu ve Uzman Fizyoterapist Erdoğan Çetintaş ile
Herkes İçin Hareketliliğin Önemi Konulu Bilgilendirme ve Sahil Boyunca Yürüyüş
11:30-12:10 Naile Soyel ile Yoga ve Meditasyon
12:20-13:00 Seray Gül ile Pilates
13:00-13:50 Dr. Fizyoterapist Zehra Güçhan Topçu ve Uzman Fizyoterapist Erdoğan Çetintaş ile
Engelsiz Hareketlilik
13:50-14:30 Murat Çiko ile Fonksiyonel Egzersiz
10:30-14:30 saatleri arasında STANTLAR ve AKTİVİTELER
Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği
Fiziksel Aktivite Derneği
Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği
Alzheimer Derneği
Kıbrıs Türk Diyabet Derneği
Herkes için Spor Federasyonu
Slow Food Salamis
EMAA ile Herkes için Sanat Atölyesi
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