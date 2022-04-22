İskele'de “Herkes için Sağlıklı Yaşam Zamanı” etkinliği düzenleniyor

24 Nisan 2022, Pazar günü 10:30-14:30 saatleri arasında İskele sahil yürüyüş yolunda düzenlenecek olan “Herkes için Sağlıklı Yaşam Zamanı” etkinliği düzenleniyor.

Herkes için sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam konularında bilgilendirici stantların yer alacağı, birbirinden eğlenceli pek çok aktivite ile dolu bir gün geçirmek için bize katılın.

Program

10:30-11:20 Dr. Fizyoterapist Zehra Güçhan Topçu ve Uzman Fizyoterapist Erdoğan Çetintaş ile

Herkes İçin Hareketliliğin Önemi Konulu Bilgilendirme ve Sahil Boyunca Yürüyüş

11:30-12:10 Naile Soyel ile Yoga ve Meditasyon

12:20-13:00 Seray Gül ile Pilates

13:00-13:50 Dr. Fizyoterapist Zehra Güçhan Topçu ve Uzman Fizyoterapist Erdoğan Çetintaş ile

Engelsiz Hareketlilik

13:50-14:30 Murat Çiko ile Fonksiyonel Egzersiz

10:30-14:30 saatleri arasında STANTLAR ve AKTİVİTELER

Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği

Fiziksel Aktivite Derneği

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği

Alzheimer Derneği

Kıbrıs Türk Diyabet Derneği

Herkes için Spor Federasyonu

Slow Food Salamis

EMAA ile Herkes için Sanat Atölyesi