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İskele'de “Herkes için Sağlıklı Yaşam Zamanı” etkinliği düzenleniyor

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24 Nisan 2022, Pazar günü 10:30-14:30 saatleri arasında İskele sahil yürüyüş yolunda düzenlenecek olan “Herkes için Sağlıklı Yaşam Zamanı” etkinliği düzenleniyor.
İskele'de “Herkes için Sağlıklı Yaşam Zamanı” etkinliği düzenleniyor

Herkes için sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam konularında bilgilendirici stantların yer alacağı, birbirinden eğlenceli pek çok aktivite ile dolu bir gün geçirmek için bize katılın.

Program

10:30-11:20      Dr. Fizyoterapist Zehra Güçhan Topçu ve Uzman Fizyoterapist Erdoğan Çetintaş ile

Herkes İçin Hareketliliğin Önemi Konulu Bilgilendirme ve Sahil Boyunca Yürüyüş

11:30-12:10      Naile Soyel ile Yoga ve Meditasyon

12:20-13:00      Seray Gül ile Pilates

13:00-13:50      Dr. Fizyoterapist Zehra Güçhan Topçu ve Uzman Fizyoterapist Erdoğan Çetintaş ile

Engelsiz Hareketlilik

13:50-14:30      Murat Çiko ile Fonksiyonel Egzersiz

 

10:30-14:30 saatleri arasında STANTLAR ve AKTİVİTELER

*      Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği

*      Fiziksel Aktivite Derneği

*      Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği

*      Alzheimer Derneği

*      Kıbrıs Türk Diyabet Derneği

*      Herkes için Spor Federasyonu

*      Slow Food Salamis

 *      EMAA ile Herkes için Sanat Atölyesi

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