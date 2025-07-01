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İskele'de hırsızlık... Cep telefonu çaldı...

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İskele'de meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili bir kişi tutuklandı.
İskele'de hırsızlık... Cep telefonu çaldı...

İskele’de faaliyet gösteren bir kumarhanede dün gece 23.00 sıralarında oyun makinesi üzerinde bırakılan bir cep telefonu çalındı.

Meselede zanlı olarak görülen S.O. (E-45) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.  

 

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