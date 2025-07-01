İskele'de hırsızlık... Cep telefonu çaldı...

İskele’de faaliyet gösteren bir kumarhanede dün gece 23.00 sıralarında oyun makinesi üzerinde bırakılan bir cep telefonu çalındı.
Meselede zanlı olarak görülen S.O. (E-45) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
İskele’de faaliyet gösteren bir kumarhanede dün gece 23.00 sıralarında oyun makinesi üzerinde bırakılan bir cep telefonu çalındı.
Meselede zanlı olarak görülen S.O. (E-45) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
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