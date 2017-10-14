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İskele'de hırsızlık girişimi: Ev sahibi fark edince kaçtı!

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İskele'de hırsızlık girişimi: Ev sahibi fark edince kaçtı!
İskele’de Emine Samani’ye ait eve, sineklik telini açarak pencereden giren 51 yaşındaki R.Ç. ev sahibinin kendisini fark etmesi sonucu herhangi bir şey çalamadan olay mahallinden uzaklaştı.  

51 yaşındaki R.Ç. polis tarafından ayni gün tespit edilerek tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı olayı şöyle duyurdu:

13.10.2017 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, İskele’de, Emine SAMANİ’nin kalmakta olduğu ikametgahın penceresi üzerinde takılı bulunan sineklik teli R.Ç.(E-51) tarafından bir cürüm işlem kastı ile açılarak içeriye girilmiş ve içersindeki eşyaları karıştırdığı sırada ev sahibinin kendisini fark etmesi üzerine herhangi bir şey çalmadan olay mahallinden ayrılmıştır. Bahse konu şahıs aynı gün tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 

 

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