İskele'de hırsızlık girişimi: Ev sahibi fark edince kaçtı!

51 yaşındaki R.Ç. polis tarafından ayni gün tespit edilerek tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı olayı şöyle duyurdu:

13.10.2017 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, İskele’de, Emine SAMANİ’nin kalmakta olduğu ikametgahın penceresi üzerinde takılı bulunan sineklik teli R.Ç.(E-51) tarafından bir cürüm işlem kastı ile açılarak içeriye girilmiş ve içersindeki eşyaları karıştırdığı sırada ev sahibinin kendisini fark etmesi üzerine herhangi bir şey çalmadan olay mahallinden ayrılmıştır. Bahse konu şahıs aynı gün tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.