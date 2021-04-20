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İskele’de hızlı test (antijen) kitine geçildi

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Sağlık Bakanlığı ile işbirliğinde ücretsiz PCR Testi yapan İskele Belediyesi Sağlık Birimi, bugünden  itibaren hızlı test (antijen) kitine geçti.
İskele’de hızlı test (antijen) kitine geçildi

Sağlık Bakanlığı ile işbirliğinde ücretsiz PCR Testi yapan İskele Belediyesi Sağlık Birimi, bugünden  itibaren hızlı test (antijen) kitine geçti.

Pandemiyi kontrol altına almanın en önemli yöntemi olarak gösterilen hızlı test kitleri ile daha çok kişiye daha kısa sürede ulaşılması ve daha erken sonuç alınması hedefleniyor. 

Hızlı test sonucu pozitif çıkması durumunda ise yine İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşireleri tarafından söz konusu kişiye ileti tetkik için PCR Testi de yapılacak.  Diğer tüm sonuçlar ise yine PCR Testinde olduğu gibi Sağlık Bakanlığı tarafından kısa mesaj olarak gönderilecek.  

İSKELE’DE PCR TEST SAYISI 10 BİNİ GEÇTİ

Öte yandan İskele Belediyesi Sağlık Birimi Hemşireleri tarafından 5 Şubat’ta başlayan,  Pazar hariç hafta içi her gün ve Cumartesi günleri İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda yapılan ücretsiz PCR Testlerinden 19 Nisan tarihinden itibaren yararlananların sayısı 10 bini geçti. 

Pazar günleri hariç hafta içi her gün 08.30-12.00/13.00-15.00 arası Cumartesi günleri ise 09.00-12.00 saatleri arasında yapıldığı duyurulan PCR Testleri Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen günlük 300 test sayısı tamamlandığında ise bitiyor.

İskele Belediyesi Sağlık Birimi Hemşireleri tarafından yapılan testler sırasında sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına özen gösteriliyor. İskele Belediyesi İlaçlama Birimi de testlerin yapıldığı salonda düzenli olarak dezenfektan çalışması yapıyor.   

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