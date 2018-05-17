İskele'de ihalesiz verilen milyon STG arazi tartışması büyüyor

Detay Gazetesi Genel Müdürü Taner Ulutaş'ın köşesine taşıdığı İskele'de ihalesiz bir derneğe sahil kenarında verilen milyon sterlinglik arazi tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Aynı araziyi Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin Turizm Fakültesi ve uygulama oteli yapmak için İskele Belediyesi ile imzaladığı protokol gereği talep ettiği öğrenildi.

İskelelilerin çok uzun yıllardır İskele'ye Üniversite gelmesi için mücadele ettikleri de biliniyor. Kıbrıs'ta Üniversitesi olamayan tek ilçe de İskele.

Dünkü haberimizden sonra sosyal medyada haberimizin altına yorum yazan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam: "Evet burayı DAÜ için; Turizm ve Gastronomi bölümleri için istemiştik, Kısmet değilmiş!"dedi.

İşte o haber;

Taner ULUTAŞ

DAÜ tarafından, Turzim Fakültesi kurulması için istenen, ancak İskele Belediyesi tarafından verilmeyen arazinin, İskele Belediye Meclisi tarafından ihalesiz olarak bir bisiklet merkezine verilmesi çeşitli yorumların yapılmasına neden oldu.

Güvenilir bir kaynak, yaptığı açıklamada, "Makenzi Halk Plajının hemen yanında, değeri milyon Stg. İle ölçülen arazinin DAÜ’ye hayır denilmesinden sonra bir bisiklet merkezine verilmesi, hemde ihalesiz olarak verilmesi bölgede manidar karşılandı. Bu arazinin bisiklet merkezine verilmesi neden tepki topladı diye yorum yapanlar olabilir. Bence bu bisiklet merkezine daha içte bir arazi verilerek onlara daha faydalı olunabilirdi" dedi.

Ayni kaynak, "Bisiklet sporu, yüzme sporu değil. Bu nedenle hemen denizin kenarında bir arazi verilmesi hatta projesinin bile çizilmesi benim aklıma başka şeyler getiriyor. Milyon Stg. Değerinde arazi yarın bir başka kişilerin kullanımına verilirse bunu kim önleyebilir? Birde neden ihaleye çıkılmadan verildi? Bu sorunun cevabı da verilmeli. İhaleye çıkılıp birçok kişinin katılımı ile bu araziye bölgeye çok daha faydalı tesisler ortaya çıkabilirdi. Bence Sayıştay ihalesiz verilen arazi ile ilgili olarak devreye girmeli. Bu ülkenin Maliye Bakanı, ihalesiz aldığı arazi ile ilgili eleştiriliyorsa ve hesap soruluyorsa, belediyelerde bunun dışında tutulmamalı ve hesap sorulmalı" ifadesinde bulundu.

Bir başka kaynak ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Bilindiği gibi daha önce Onur kamping bünyesinde bulunan arazi 2013 de İskele Belediyesi bünyesine verilmişti.Gel zaman git zaman seçim arifesinde bu arazi protokol yapılarak bir sivil toplum kuruluşuna tesis yapmak için verildi.Şimdi bunun neresi yanlış diyenleriniz vardır. Evetyanlış var. Halkın olan belediye tarafından değerlendirilmeli bence" dedi.

Ayni kaynak açıklamasına devamla, "Bisiklet veya bisiklet sevdalılarına karşı değilim. Bilakis olması gerektiğine inanan kişilerin başında gelenlerdenim. Belediyenin bünyesinde olan devlet arazilerine sadece Belediyenin güç olmasını isterim.Yeni Boğaziçi Belediyesinin olan Silver beach işletmesi nasıl ki gün geldi oradaki işletmeciye geçti gün gelecek bu tür araziler elbet işletmecilerinin veya yatırımcılarının eline geçecektir. Neden mali gücü olan bazı sermaye güçleri işletmelerini kendi arazilerinde yapmamaktadırlar o da düşündürücüdür. Anlaşılan bu seçim bazı sermaye gurupları ve halkın arasında geçecektir. Gönlüm halktan yanadır haberiniz olsun" ifadesinde bulundu.