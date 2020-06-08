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İskele’de İkinci Etap İlaçlama Başladı

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İskele’de İkinci Etap İlaçlama Başladı
İskele’de İkinci Etap İlaçlama Başladı

İskele Belediyesi, İskele ve 17 köyünde, haşere ve sivrisinek ile mücadelesini sürdürüyor.

2020 yılı başında ilk etabı başlayan ilaçlamanın ikinci etabına geçildi. 1 Haziran itibari ile İskele’de başlayan ilaçlama, köylerle devam edecek.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, lavabo altı jel yöntemiyle hamamböceklerini hedef alan İskele Belediyesi, rögarlara yaptığı genel ilaçlamayla da sivrisinek başta olmak üzere tüm haşerelerin önüne geçmeyi hedefliyor. 

Öte yandan havaların ısınmasıyla birlikte artış gösteren sivrisinek ile mücadelede de özellikle akşamları ULV (havadanaraç üstü) ilaçlama yöntemi kullanılıyor.  Ücretsiz olarak yapılan ilaçlama İskele ve İskele Belediyesi’ne bağlı 17 köyü kapsıyor.

RUHSATLI VE KİMYASAL OLMAYAN İLAÇLAR KULLANILIYOR

Açıklamaya göre, İskele’de geçtiğimiz hafta başlayan ve özellikle hamamböceği gibi haşereleri hedef alan ikinci etap ilaçlama işleminde insan sağlığı açısından hiçbir zararı olmayan AB Biyosidal direktife onaylı KKTC Tarım Bakanlığı’ndan ruhsatlı ürünler kullanılıyor.

Sivrisinekle mücadelede ise havadan ilaçlama yöntemini tercih eden İskele Belediyesi, yine burada da Dünya Sağlık Örgütünün kriterlerini göz önünde bulundurarak ağır kimyasal ilaçlar yerine bitkisel ilaçları kullanıyor.

“BİLGİ İÇİN BİZİ ARAYIN”

Açıklamaya göre, İskele ve köylerinde yaşayan vatandaşlar; haşere ile mücadele için başlayan genel ilaçlama hakkında bilgi almak ve ücretsiz ilaçlamadan faydalanabilmek için İskele Belediyesi’ne 444 21 22 (0) numaralı telefondan ulaşabilecekler.

BÖLGELERE GÖRE ULV (HAVADAN)  İLAÇLAMANIN GÜNLERİ

İlaçlama günleri şöyle:

“Pazartesi: Boğaz, Boğaztepe, Yarköy, Turnalar, Ergazi, Kurtuluş, Kalecik,  Küçük Sanayi bölgesi, Dokuzevler, DAÜ Koop arsaları, Safaköy, Sarcon, KT Petrolleri

Salı: Topçuköy, Ardahan, Altınova, Ağıllar, Boğaziçi, Ağıllar bölgesi, İskele merkez, Doktorlar Sitesi, Bahçeler, Long Beach

Çarşamba; Boğaz, Boğaztepe, Yarköy, Turnalar, Ergazi, Kurtuluş, Kalecik, Ötüken,Kuzucuk, Aygün, Sınırüstü 

Perşembe: Küçük sanayi bölgesi, Dokuzevler, DAÜ Koop arsaları, Safaköy, Sarcon, KT Petrolleri, Ağıllar bölgesi, İskele merkez, Doktorlar sitesi, Bahçeler, Long Beach

Cuma: Topçuköy, Ardahan, Altınova, Ağıllar, Boğaziçi, Ötüken, Kuzucuk, Aygün, Sınırüstü .”

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