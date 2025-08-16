İskele’de İlk Sürücü Okulu Açılıyor

  • BIST 10870.57
İskele, sürücü adayları için önemli bir adım atıyor. Ada Şoför Okulu, ilçenin ilk sürücü okulu olarak hizmete başlıyor.
İskele, sürücü adayları için önemli bir adım atıyor. Ada Şoför Okulu, ilçenin ilk sürücü okulu olarak hizmete başlıyor.

Okulun merkez şubesinin açılışı, 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 19.00’da gerçekleştirilecek. Açılış töreninde vatandaşların hem yeni tesisi yakından görmesi hem de bu özel günü birlikte kutlaması hedefleniyor.

Ada Şoför Okulu yetkilileri, açılışa tüm halkı davet ederek, “Hem yeni yerimizi tanıyalım, hem de bu heyecanı birlikte yaşayalım” çağrısında bulundu.

