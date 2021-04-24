İskele'de inşa edilecek Dr.Suat Günsel Devlet İlkokulu'nun temeli dün atıldı

Yakın Doğu oluşumunun 6 ilçeye 6 ilkokul kazandırmasına yönelik proje kapsamında İskele’de inşa edilecek Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun temeli dün düzenlenen törenle atıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan törende ilk konuşmayı Şehit İlker Karter İlkokulu öğrencilerinden Doğa Aydın yaptı.

Okul öğrencilerinden Sezgin Orkun’un okuduğu şiirin ardından konuşan YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Günsel, anlamlı bir günde önemli bir temel attıklarını kaydederek, eğitime yapılan her yatırımın, çocuklar için daha iyi bir gelecek umudunu güçlendireceğini kaydetti.

Sadece 4 ay önce 6 ilçeye 6 ilkokulu yapma kararı aldıklarını ifade eden Günsel, bu çerçevede ilk temeli Lefkoşa’da attıklarını belirtti.

Günsel, ülkedeki kovit 19 süreciyle ilgili de bilgi vererek sağlık alanında da saygın ve başarılı işlere imza attıklarını anlattı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu yaptığı konuşmada eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğu prensibi ile eğitime ellerinden geldiği kadar katkı sağladıklarını ifade ederek, nüfusun hızlı bir şekilde artmaya devam ettiği İskele’de mevcut ilkokulunun yetersiz kaldığını kaydetti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da, ülkede son 10 yılda sadece bir devlet okulunun inşa edildiğine işaret ederek göreve geldikleri günden itibaren yaptıkları çalışma sonucunda onuncu okulun inşasına başladıklarını belirtti.

“Çocuk sevgidir gelecektir, ışıktır canımızdır” diyen Bakan Amcaoğlu, eğitim alanında yaşanan gelişmelere ve okullara yaptırdıkları laboratuvarlara değinerek 21 yıl önce yanan Devlet Tiyatroları binasının da bir yıl içerisinde tamamlanmasının planlandığını kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, eğitim alanında çok ciddi yatırımlar yapıldığına dikkat çekerek, “bugün burada atılan teme, bugünden sonra bu ülkenin çocuklarının bu ülkenin evlatlarının ülkesinde en iyi eğitimi alabilecek şekilde inşa ediliyorsa bunlar takdire şayandır” dedi.

Başbakan Ersan Saner de, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 101. yıldönümünü kutladıklarını ifade ederek, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bu önemli günü çocuklara armağan ettiğini hatırlattı.

Günsel ailesinin 6 ilçede 6 ilkokul projesini yürekten kutladığını belirten Başbakan Saner, Merkezi ile Yerel yönetimler ve özel sektörün işbirliğinin önemli olduğunu ifade etti ve temeli atılan ilkokulun da buna en iyi örnek olduğunu belirtti.

Başbakan Ersan Saner, böylesi bir ilkokulunun ülkeye kazandırılmasına vesile olan Günsel ailesine teşekkür ederek, yatırımların tüm Dünya’da kısıtlı olduğu kovit 19 salgını döneminde böylesi bir ilkokulun temelinin atılmasının bir o kadar daha kıymetli olduğunu söyledi.

“10 tane okulumuz var tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde son 3 yıl içerisinde planlanan, bu onuncu eğitim tesisinin arasında bir tane de Vakıflar İdare’mizle birlikte ortaya koyacağımız İskele Türk Maarif Koleji’nin de tamamlanma aşamasında olduğunu eğitime önem veren bir hükümet olarak müjdelemek istiyorum” diyen Başbakan Saner, ülkeye gerek eğitim gerek sağlık gerekse ekonomik anlamda önemli katkılar sağlayan Günsel ailesine teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.