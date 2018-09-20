İskele'de İş cinayetine bir kurban daha!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 3 Eylül 2018’de, İskele’de Noyanlar Consturcition ile Zong Zai Sitesinde inşaatı devam eden binanın birinci kat balkonuna tankerden su aktarmak için hortum çektiği esnada dengesini kaybederek 3.5 metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralanan ve kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören Bangladeş uyruklu Rafıqul İSLAM (E-37), dün akşam saat 17:00 sıralarında yaşamını yitirdi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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