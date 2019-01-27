İskele'de iş kazası!

Dün akşam meydana gelen iş kazasında 1 kişi yaralandı.
İskele’de Döveç İnşaat Ltd’e ait iş yerinde Cascon Beton Şirketi tarafından yapımı devam eden inşaat alanı içerisinde, gece beton döküm işlemi yapıldığı sırada beton döküm pompasının hava yapıp savrulması sonucu, Masud RANA (E-37)’ya çarparak, 4 metre yükseklikten düşüp yaralanmasına neden oldu.
Olay sonrasında Mesud Rana, Gazimağosa Devlet Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisine müteakip müşaade altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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