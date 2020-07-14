İskele'de iş kazası!

13.07.2020 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, İskele’de, Erkan İLKHAN (E-31), çalışmakta olduğu alçak gerilim havai hatları taşıyan elektrik direğine emniyet kemerini takmaya çalıştığı sırada, elektrik akımına kapılarak 7 metre yükseklikten yere düşerek yaralanmıştır.
Bahse konu şahıs kaldırılmış olduğu Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
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