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İskele'de iş kazası!

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İskele'de iş kazası!
İskele'de iş kazası!

13.07.2020 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, İskele’de, Erkan İLKHAN (E-31), çalışmakta olduğu alçak gerilim havai hatları taşıyan elektrik direğine emniyet kemerini takmaya çalıştığı sırada, elektrik akımına kapılarak 7 metre yükseklikten yere düşerek yaralanmıştır.

Bahse konu şahıs kaldırılmış olduğu Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

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