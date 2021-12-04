  • BIST 1.910,41
  • Altın 779.61577
  • Dolar 13.7178
  • Euro 15.5042
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

İskele'de iş kazası

» »
İskele'de iş kazası
İskele'de iş kazası

03.12.2021 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, İskele’de, Ş.A.(E-51) yapımı devam etmekte olan bir inşaatın birinci katında tahta kalıbın üstünde çalıştığı sırada, dengesini kaybederek toprak zemine düşüp ağır şekilde yaralanmıştır.

Ş.A., ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

Adı edilenin hayati tehlikesi bulunmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele'ye Long Beach'ten sonra bir halk plajı daha.. Kalecik halk plajında çalışmalar sürüyor27 Kasım 2021 Cumartesi 10:42
  • UBP ve CTP'de İskele'den aday bolluğu var...25 Kasım 2021 Perşembe 08:45
  • İskele-Karpaz Anayolu’nda trafik kazası23 Kasım 2021 Salı 21:35
  • Sadıkoğlu: İskele Yalnızca KKTC’nin Değil Dünyanın da Gözdesi23 Kasım 2021 Salı 18:19
  • Lastik tamiri yapan araca arkadan çarptı22 Kasım 2021 Pazartesi 10:13
  • Sadıkoğlu: Halk İle Paylaşmaktan Büyük Keyif Alıyoruz21 Kasım 2021 Pazar 14:04
  • Başbakan Sucuoğlu, İskele’de Açık Pazarı Ziyaret Etti19 Kasım 2021 Cuma 15:57
  • Sipahi köyüne, gençlik tesisi inşa ediliyor18 Kasım 2021 Perşembe 16:10
  • Büyükkonuk'ta izinsiz ateş yaktı yangın çıktı!17 Kasım 2021 Çarşamba 15:34
  • KKTC’nin Kuruluşunun 38. Yıldönümü Dolayısıyla İskele’de De Törenler Düzenlendi15 Kasım 2021 Pazartesi 15:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti