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İskele'de İş Kazası: Balıkçı Yaralandı

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İskele'de İş Kazası: Balıkçı Yaralandı
İskele'de İş Kazası: Balıkçı Yaralandı

İskele, 12 Eylül 2024 – İskele'de meydana gelen bir iş kazasında, 62 yaşındaki Sadi Gümüş, balıkçı teknesinde çalışırken yaralandı. Olay, sabah saat 10:30 sıralarında deniz içerisinde gerçekleşti.

İddialara göre, Gümüş, kullanımındaki balıkçı teknesinden balık ağı atarken sol el işaret parmağının ağlara sıkışması sonucu yaralandı. Olayın ardından hemen hastaneye kaldırılarak, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Gümüş, yapılan müdahalenin ardından taburcu oldu.

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir. Yetkililer, iş güvenliğinin önemine dikkat çekerek, benzer kazaların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladılar. Gelişmeler izleniyor.

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