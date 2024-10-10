İskele’de iş kazası: İşçi kuyunun içine düşerek yaralandı

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, 9 Ekim 2024 tarihinde, saat 14.00 sıralarında İskele'deki bir inşaat alanında çalışan 35 yaşındaki Muhammad Asif, iş kazası geçirdi.
Asif, arıtma tesisindeki bir kuyuyu temizlerken, kuyu ağzındaki sunta tahtayı kaldırmaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3,75 metre derinliğindeki kuyuya düştü.
Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Asif, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
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