  • BIST 104.443
  • Altın 229,564
  • Dolar 5,4766
  • Euro 6,2169
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

İskele'de Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan iki kişi tutuklandı

» »
İskele'de Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan iki kişi tutuklandı
İskele'de Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan iki kişi tutuklandı

İskele’de 15 Mart tarihinde 24 yaşındaki S.A.'nın aracına, 27 yaşındaki K.E. tarafından uyuşturucu konulup, polis tarafından tutuklanmasının sağlanması ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada iki kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında arandığı bildirilen 31 yaşındaki İ.D. tespit edilerek tutuklanmış ayrıca mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan 30 yaşındaki B.L. de tutuklandı. 

Konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükkonuk'taki evinden bisikletle çıkan Olgun Durak kayıp09 Mart 2019 Cumartesi 18:17
  • İskele Kültür Sanat Günleri’nde 1 konser iptal edildi, 1 diğeri de ileri bir tarihe ertelendi.09 Mart 2019 Cumartesi 12:46
  • İskele'de başı boş köpek dehşet saçtı! Mesele polislik oldu...08 Mart 2019 Cuma 17:38
  • Karpaz'da bu kez ölümlü kaza! 2 kişi hayatını kaybetti!07 Mart 2019 Perşembe 16:41
  • Karpaz'da araçlar çarpıştı! 3'ü çocuk 9 yaralı, işte isimler...07 Mart 2019 Perşembe 16:19
  • Başbakan Erhürman açıkladı: İskele'ye DAÜ gelecek arazi tahsisi edildi!05 Mart 2019 Salı 22:21
  • İskele'de müstahdem tarafından hırsızlık!05 Mart 2019 Salı 12:55
  • Polisten sürücülere uyarı! İskele bölgesinde yoğun yağış, hayatı olumsuz etkiliyor.04 Mart 2019 Pazartesi 18:08
  • Öztörel CTP İskele İlçe Başkanlığı'na aday03 Mart 2019 Pazar 13:18
  • Kültür Evi, İskele Belediyesi 10. Kültür-Sanat Günleri’nin başlamasıyla birlikte kapılarını açtı.02 Mart 2019 Cumartesi 18:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti