İskele'de Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan iki kişi tutuklandı

İskele’de 15 Mart tarihinde 24 yaşındaki S.A.'nın aracına, 27 yaşındaki K.E. tarafından uyuşturucu konulup, polis tarafından tutuklanmasının sağlanması ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada iki kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında arandığı bildirilen 31 yaşındaki İ.D. tespit edilerek tutuklanmış ayrıca mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan 30 yaşındaki B.L. de tutuklandı.



Konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir.