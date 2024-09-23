İskele'de Kasti Hasar Olayı

22 Eylül 2024 tarihinde, saat 06:00 sıralarında İskele’de Güven Sokak’ta bir kasti hasar olayı meydana geldi. A.O. (E-62), kalmakta olduğu ikametgahın garaj girişini kapattığı gerekçesiyle A.T. (E-37)’nin kullanımındaki aracın arka cam sileceğini kasten çekip kopardı. Ayrıca, aracın ön kapılarına tekme atarak hasara yol açtı.
A.O. hakkında yasal işlem başlatıldı ve olayla ilgili soruşturma devam etmektedir. Bu durum, bireyler arasındaki anlaşmazlıkların, maddi zararlara yol açabilecek kasti davranışlarla sonuçlanabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.
Soruşturmanın sonuçları ve yasal süreçle ilgili gelişmeler takip edilecektir.
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