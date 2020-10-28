  • BIST 1.127
  • Altın 500,642
  • Dolar 8,2591
  • Euro 9,6937
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 2078 test, 4 yeni vaka!

İskele’de kavga: 1 kişi yoğun bakımda

» »
İskele'de, yapımı devam eden kolej inşaat alanı içerisinde bugün saat 13:30 sıralarında çıkan kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
İskele’de kavga: 1 kişi yoğun bakımda

İskele'de, yapımı devam eden kolej inşaat alanı içerisinde bugün saat 13:30 sıralarında çıkan kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, C.T. (E-47) ve H.T. (E-21) bir taraf, F.A. (E-29) ve S.A.(E-36) diğer taraf olmak üzere aralarında çıkan tartışma sonrası birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine elleri, ayakları ve kalıp kelepçeleri ile vurmak suretiyle birilerini darp etti.

Olayda yaralanan F.A. ve S.A. kaldırıldıkları Mağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından S.A. (E-36) kafatası kırığı ve beyin kanaması teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alınırken, F.A. ise taburcu oldu.

Soruşturma kapsamında, C.T. (E-47), H.T. (E-21) ve F.A. (E-29) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karpaz'da 32 mülteci07 Ekim 2020 Çarşamba 21:47
  • İskele'de grev var!05 Ekim 2020 Pazartesi 11:45
  • İskele'de ani ölüm!02 Ekim 2020 Cuma 15:26
  • Sipahi'de kaçak pulya avına suç üstü27 Eylül 2020 Pazar 12:33
  • Türkiye Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz’de yeni Navtex ilan ettiğini açıkladı…27 Eylül 2020 Pazar 09:52
  • İskele Belediyesi atıklar konusunda uyardı24 Eylül 2020 Perşembe 11:29
  • Sarıçizmeli: “İmar Planı yakın tarihte yürürlüğe girecek”22 Eylül 2020 Salı 17:03
  • EL-SEN, Büyükkonuk Belediyesi'nin elektiriğini kesti! 18 BİN TL BORÇ var!22 Eylül 2020 Salı 10:39
  • Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak UBP'ye katıldı19 Eylül 2020 Cumartesi 21:01
  • Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, UBP'ye katılıyor19 Eylül 2020 Cumartesi 11:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti