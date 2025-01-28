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İskele'de kavga! Burun kemiğini kırdı

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İskele'de kavga! Burun kemiğini kırdı
İskele'de kavga! Burun kemiğini kırdı

İskele’de dün saat 23.00 sıralarında bir araç park yerinde "müşterilerinden enginar aldığı gerekçesiyle" aralarında yaşanan tartışma sonucu T.B.(E-52), sopa ile A.B.’yi (E-44) ciddi şekilde darp edip, burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu. T.B. tutuklandı.

-Güvenlik görevlisine darp, küfür, şiddet kullanma tehdidi… İki kişi tutuklandı

Geçen cumartesi saat 01.30 sıralarında İskele’de faaliyet gösteren bir barda müşteri olarak bulunan H.Ç.(E-39) ve A.Ç.(E-34), sorun çıkardığı gerekçesiyle A.Ç.’yi uyaran güvenlik görevlisi P.S.O.’yu (E-37) iterek, darp etti, sonra küfür edip şiddet kullanma tehdidinde bulundu. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada H.Ç. ve A.Ç. tespit edilerek, tutuklandı.

Öte yandan soruşturma kapsamında barda güvenlik görevlisi olarak çalışan P.S.O.(E-37), T.G.(E-25) ve S.S.’nin (E-26) özel güvenlik çalışma belgelerinin olmadığı belirlendi.

Belgeleri olmadığı halde, konu şahısları istihdam eden bar işletmecisi E.H.K.(E-43) aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

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