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İskele'de kaza ucuz atlatıldı

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İskele'de kaza ucuz atlatıldı
KKTC genelinde meydana gelen kazalara bugün bir yenisi daha eklendi. İskele – Karpaz yolunda, Petrol refinerlerinin bulunduğu bölgenin yol kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada PF 086 plakalı salon araç ile CS 901 plakalı Renault Broadway araç çarpışt

KKTC genelinde meydana gelen kazalara bugün bir yenisi daha eklendi. İskele – Karpaz yolunda, Petrol refinerlerinin bulunduğu bölgenin yol kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada PF 086 plakalı salon araç ile CS 901 plakalı Renault Broadway araç çarpıştı.

iskele-001.jpgiskele2-001.jpgMeydana gelen kazada her iki araçta hasarlanırken, yaralanan olmadı. Ambulansın da geldiği kazada sağ tarafa dönmek isteyen PF 086 plakalı salon aracın sağ tarafına çarpan CS 901 plakalı vasıta yoldan çıkarak reklam panolarının altında durabildi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı

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