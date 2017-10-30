İskele'de kirli oyun, bu sondaj ne?

İskele Kalecik bölgesinde geçtiğimiz hafta bir sondaj şirketinin, bölgeye gelerek, turistik tesislere çok yakın olarak sondaj çalışmaları yapması tedirginlik yarattı.

İskele Kalecik bölgesinde geçtiğimiz hafta bir sondaj şirketinin, bölgeye gelerek, turistik tesislere çok yakın olarak sondaj çalışmaları yapması tedirginlik yarattı.

Geo Design Mühendislik & Zemin ve Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Ltd. isimli şirket İskele Kalecik bölgesine araçlarını göndermek suretiyle toprak etüdü yapmaya başladı.



Devlete ait bu arazide bu araçları gören bölge sakinleri de kazı yapılan bölgeye giderek, şirketin çalışmalarını yakından inceledi ve polisi arayarak şikayet etti. Polisin bölgeye gelmesiyle telaşlanan şirket çalışanları, polisin kendilerinden istediği, izin, onay veya çalışma belgesini gösteremedi.



İskele Polisi’nin konuyu İskele Kaymakamlığı ile paylaşmasının ardından, bölgede jeolojik etüt ve araştırma yapan bu şirketin elinde böyle bir çalışma yapması için resmi bir yazı olmadığından dolayı, polis tarafından bölgeyi terk etmesi istendi. Şirket, birkaç gün yaptığı çalışmaların ardından araçlarını toplayarak bölgeyi terk etti.