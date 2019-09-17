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İskele’de kış hazırlığı sürüyor

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İskele Belediyesi, İskele ve köylerinde kış hazırlıklarını sürdürüyor. Sağanak yağışlardan olumuz etkilenebilecek dere yataklarına bugünlerde müdahale eden İskele Belediyesi’nin çalışmalarına İskele Kaymakamlığı da destek veriyor.
İskele’de kış hazırlığı sürüyor

BELEDİYE VE KAYMAKAMLIK İŞBİRLİĞİNDE…

İskele Belediyesi, özellikle kış mevsiminde baş gösteren sel ve taşkınların önüne geçmek için harekete geçti. Her yıl bu zamanlarda düğmeye basan iskele Belediyesi ile İskele Kaymakamlığı da İskele ve köylerinde, sel ve taşkınları önlemek için dere yataklarını iyileştirme çalışmalarına devam ediyor. İskele Belediyesi Müdür Vekili Mustafa Kabasakal da dün (16 Eylül) başlayan çalışmaları yerinde inceledi.

 

Dere yataklarında ki çalışmalarını titizlikle sürdüren,  daha temiz ve sorunsuz bir İskele diyen ekiplerimiz, temizliğin kısa sürede tamamlanmasını hedefliyor.

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