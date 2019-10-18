  • BIST 98.586
  • Altın 276,905
  • Dolar 5,7810
  • Euro 6,4356
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

İskele’de kış hazırlıkları sürüyor: 2 sokağa daha yağmur suyu drenaj hattı döşeniyor

» »
İskele Belediyesi, kış mevsimi için hazırlıklarını sürdürüyor. Belediyenin, yağmur suyu sonrası su baskınlarının yaşandığı bölgelerde iyileştirme çalışmaları sürüyor.
İskele’de kış hazırlıkları sürüyor: 2 sokağa daha yağmur suyu drenaj hattı döşeniyor

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, geçtiğimiz aylarda aldığı yoğun yağış sonrası su birikintisinin meydana geldiği Onay Fadıl Demirciler Caddesi ile Anavatan Parkı’nda bulunan ve İskele’nin yaklaşık 4’te 3’lük yağmur suyunun akışını sağlayan 2 km’lik derede iyileştirme çalışması yapan ekipler, 2 ayrı sokakta daha çalışma başlattı.

İnşaat Birimi Sorumlusu Ali Tansu ve ekibi tarafından Emel Taner ve Şehit İbrahim Osman Sokak’ta yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

SADIKOĞLU

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da devam eden çalışmalarla ilgili yoğun geçen bir yaz mevsiminin ardından, kış mevsimine merhaba demeye hazırlandıklarını söyledi.

Sadıkoğlu, kış mevsiminin İskele ve köylerinde sorunsuz yaşanması için tüm ekiplerin var güçleriyle çalıştığına işaret ederek, tehlike arz edebileceği düşünülen bölgelerde yağmur suyu drenaj hattı çalışmasıyla iyileştirme yapıldığını söyledi.

Sadıkoğlu,  yine İskele ve köylerinde bulunan dere yataklarına da İskele Kaymakamlığıyla birlikte temizlik çalışması yaptıklarını belirterek, “Temennim kış mevsiminin Ada genelinde ve tabi ki İskele ve köylerinde de sorunsuz geçmesidir.  Tüm halkımıza sağlıklı ve mutlu bir kış mevsimi geçirmelerini diliyorum” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sennaroğlu: "Cumhurbaşkanlığı makamına yapılan taşkınlıklar için özür dileyecektim. Randevu alamadım"05 Ekim 2019 Cumartesi 20:04
  • Akıncı Büyükkonuk Eko Güne katılmayacağını açıkladı!05 Ekim 2019 Cumartesi 14:52
  • Belediye aracı haciz edilen Başkan Belediye'ye eşekle gitti!04 Ekim 2019 Cuma 09:26
  • İskele’de dere ve kanalizasyon çalışmaları devam ediyor03 Ekim 2019 Perşembe 15:58
  • Dipkarpaz Belediyesi’ne elektrik borcundan dolayı icra geldi03 Ekim 2019 Perşembe 10:46
  • Atakan yol projelerini paylaştı03 Ekim 2019 Perşembe 09:11
  • İskele Ötüken'de acı olay! 2 yaşında çocuk hastaneye kaldırıldı01 Ekim 2019 Salı 11:14
  • 4 yılda yaklaşık 150 bebek30 Eylül 2019 Pazartesi 12:40
  • İskele’de zabıta okul kantinlerini denetledi28 Eylül 2019 Cumartesi 14:50
  • Ülkeye tır içine kaçak giren 10 düzensiz göçmen ile KKT'ye girişlerini sağlayan 1 kişi tutuklandı28 Eylül 2019 Cumartesi 11:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti