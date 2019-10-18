İskele’de kış hazırlıkları sürüyor: 2 sokağa daha yağmur suyu drenaj hattı döşeniyor

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, geçtiğimiz aylarda aldığı yoğun yağış sonrası su birikintisinin meydana geldiği Onay Fadıl Demirciler Caddesi ile Anavatan Parkı’nda bulunan ve İskele’nin yaklaşık 4’te 3’lük yağmur suyunun akışını sağlayan 2 km’lik derede iyileştirme çalışması yapan ekipler, 2 ayrı sokakta daha çalışma başlattı.

İnşaat Birimi Sorumlusu Ali Tansu ve ekibi tarafından Emel Taner ve Şehit İbrahim Osman Sokak’ta yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

SADIKOĞLU

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da devam eden çalışmalarla ilgili yoğun geçen bir yaz mevsiminin ardından, kış mevsimine merhaba demeye hazırlandıklarını söyledi.

Sadıkoğlu, kış mevsiminin İskele ve köylerinde sorunsuz yaşanması için tüm ekiplerin var güçleriyle çalıştığına işaret ederek, tehlike arz edebileceği düşünülen bölgelerde yağmur suyu drenaj hattı çalışmasıyla iyileştirme yapıldığını söyledi.

Sadıkoğlu, yine İskele ve köylerinde bulunan dere yataklarına da İskele Kaymakamlığıyla birlikte temizlik çalışması yaptıklarını belirterek, “Temennim kış mevsiminin Ada genelinde ve tabi ki İskele ve köylerinde de sorunsuz geçmesidir. Tüm halkımıza sağlıklı ve mutlu bir kış mevsimi geçirmelerini diliyorum” dedi.