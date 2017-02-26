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İskele’de kültür ve sanat günleri 4 Mart’ta başlıyor

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İskele’de kültür ve sanat günleri 4 Mart’ta başlıyor
İskele Belediyesi’nin bu yıl 8.’sini düzenleyeceği Kültür ve Sanat Günleri 4 Mart’ta başlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 31 Mart’a kadar sürecek 8. Kültür ve Sanat Günleri, 4 Mart Cumartesi saat 19.30’da İskele AKM’de yazar Kahraman Tazeoğlu’nun söyleşisi ile başlayacak.

Tüm etkinliklere katılımın ücretsiz olduğu 8. Kültür ve Sanat Günleri’nde şiir, konser, tiyatro gibi birçok etkinlik yer alacak. Kültür ve Sanat Günleri, 31 Mart Cuma günü 19. İskele-KIBATEK Uluslararası Şiir Şöleni ile son bulacak.

Bu arada 8. Kültür ve Sanat Günleri çerçevesinde 2. İskele Belediyesi Kültürlerin Kaynaşması etkinliği de yapılacak. Etkinlik, 26 Mart Pazar günü sabah saat 10.00’da başlayacak ve etkinlikte İskele ve beldelerinde yaşayan farklı kültürlerin mutfaklarına ait yiyecek – içecek ve el emeği göz nuru eserlerin satışı yapılacak. Etkinlikte stant kurmak isteyenlerin 0533 826 84 00 numaralı telefondan bilgi alabileceği belirtildi.

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