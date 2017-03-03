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İskele’de Kültür Ve Sanat Günleri yarın başlıyor

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İskele’de Kültür Ve Sanat Günleri yarın başlıyor
İskele Belediyesi’nin bu yıl 8.’sini düzenleyeceği Kültür ve Sanat Günleri yarın akşam başlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 31 Mart’a kadar sürecek 8. Kültür ve Sanat Günleri, yarın saat 19.30’da İskele AKM’de yazar Kahraman Tazeoğlu’nun söyleşisi ile başlayacak.

Tüm etkinliklere katılımın ücretsiz olduğu 8. Kültür ve Sanat Günleri’nde şiir, konser, tiyatro gibi birçok etkinlik yer alacak. Kültür ve Sanat Günleri, 31 Mart Cuma akşamı saat 20.00’de başlayacak 19. İskele-KIBATEK Uluslararası Şiir Şöleni ile son bulacak.

Bu arada 8. Kültür ve Sanat Günleri çerçevesinde 2. İskele Belediyesi Kültürlerin Kaynaşması etkinliği de yapılacak. Etkinlik, 26 Mart Pazar günü sabah saat 10.00’da başlayacak ve etkinlikte İskele ve beldelerinde yaşayan farklı kültürlerin mutfaklarına ait yiyecek – içecek ve el emeği göz nuru eserlerin satışı yapılacak. Etkinlikte stant kurmak isteyenlerin 0533 826 84 00 numaralı telefondan bilgi alabileceği belirtildi.

PROGRAM:

4 MART CUMARTESİ

Açılış kokteyli, halk dansları gösterileri ve Kahraman Tazeoğlu ile söyleşi 
Saat: 19.30                                                                                       Yer: AKM

7 MART SALI

İskele Belediye Tiyatrosu, Karagöz ve Hacivat Oyunu ile Pandomim gösterisi.       
Saat: 09.30 
Yer:  AKM

9 MART PERŞEMBE

Grup İskele Babutsa Konseri 
Saat: 20.30
Yer: AKM

15 MART ÇARŞAMBA

Yazar Bülent Gardiyanoğlu ile "Her şey hakikati görmekle başlar" isimli söyleşi 
Saat: 20.00 
Yer: AKM

17 MART CUMA

Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu’ndan 'Domuzun Kuyruğu' isimli tiyatro oyunu 
Saat: 20.00 
Yer: AKM

18 MART CUMARTESİ

Çanakkale Savaşına özel; R.R. Denktaş Düşüncelerini Yaşatma Derneği’nin sahneye koyacağı 'Onlar Dönmeyi Düşünmediler' isimli tiyatro oyunu
Saat: 20.00 
YER: AKM

23 MART PERŞEMBE

İskele Belediye Korosu gitar kursu öğrencileri ve kadın şarkıları konseri 
Saat: 20.00 
Yer: AKM

26 MART PAZAR

İskele Belediyesi 2. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği 
Saat: 10.00 
Yer:  İskele Çarşı Merkezi

27 MART PAZARTESİ

İskele Belediye Tiyatrosu’ndan 'Tarla Kuşuydu Juliet' isimli tiyatro oyunu 
Saat: 20.00 
Yer: AKM

28 MART SALI

Fonetik İzdüşümler şiir ve müzik dinletisi
Saat: 20.00 
Yer: AKM

29 MART ÇARŞAMBA

Yrd. Doç. Dr. Gönül Reyhanoğlu’nun masallarla ilgili söyleşisi
Saat: 10.00
Yer: AKM

30 MART PERŞEMBE

‘Gelenekten Geleceğe Edebiyat’ konulu panel. 
Saat: 17.30 
Yer: AKM

31 MART CUMA

Ortaöğretim öğrencilerinin şairlerle buluşması 
Saat: 10.00 
Yer: AKM
XIX İSKELE - KIBATEK Uluslararası şiir şöleni
Saat: 20.00 
Yer: AKM

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