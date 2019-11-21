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İskele’de Kumarhaneye Girmeleri ve Bulunmaları yasak 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

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İskele’de Kumarhaneye Girmeleri ve Bulunmaları yasak 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
İskele’de Kumarhaneye Girmeleri ve Bulunmaları yasak 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Öte yandan İskele’de gerçekleştirilen denetimlerde, bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, kumarhaneler ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edildi; kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 2 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.     

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise toplam 250 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 60 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

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