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İskele'de kurşunlama! 1 kişi yaralı!

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İskele'de kurşunlama! 1 kişi yaralı!
İskele'de kurşunlama! 1 kişi yaralı!

İskele'de kurşunlama! 1 kişi yaralı!

İskele'de bu akşam meydana gelen olayda Soykan Allahkerim isimli şahıs, henüz tespit edilemeyen şahıslar tarafından vurularak yaralandı.

İskele’de, Soykan Allahkerim (E-41), kullanımında bulunan araç ile seyir halinde bulunduğu sırada meçhul bir şahıs tarafından açılan ateş sonucu sol kolundan yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün, saat 21:30 sıralarında, İskele’de, Soykan Allahkerim (E-41), kullanımında bulunan araç ile seyir halinde bulunduğu sırada meçhul bir şahıs tarafından açılan ateş sonucu sol kolundan yaralandı.

Olayda yaralanan Soykan Allahkerim, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.

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