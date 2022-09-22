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İskele’de Long Beach bölgesinde bugün elektrik kesintisi olacak

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KIB-TEK, İskele’de Long Beach bölgesine bugün 09.00 ile 16.00 arasında elektrik verilmeyeceğini açıkladı.
İskele’de Long Beach bölgesinde bugün elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), İskele’de Long Beach bölgesine bugün 09.00 ile 16.00 arasında elektrik verilmeyeceğini bildirdi.

Kurumdan verilen bilgiye göre, elektrik kesintisi şebekede yürütülecek çalışmadan dolayı yapılacak.

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