İskele’de Long Beach bölgesinde bugün elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), İskele’de Long Beach bölgesine bugün 09.00 ile 16.00 arasında elektrik verilmeyeceğini bildirdi.
Kurumdan verilen bilgiye göre, elektrik kesintisi şebekede yürütülecek çalışmadan dolayı yapılacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), İskele’de Long Beach bölgesine bugün 09.00 ile 16.00 arasında elektrik verilmeyeceğini bildirdi.
Kurumdan verilen bilgiye göre, elektrik kesintisi şebekede yürütülecek çalışmadan dolayı yapılacak.
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