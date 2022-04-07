İskele'de Long-Beach halk plajına gittiler, polislik oldular!

İskele'de Lon-Beach halk plajına gittiler, polislik oldular! Kaçakları yapan şirket sahibi şikayetçi oldu.

DETAY KIBRIS-BARIŞCAN ŞEKERCİ

KTMMOB DEVREDE

KTMMOB'ne bağlı bilirkişi heyeti İskele'ye gelerek İskele Çevreyi Sahilleri Koruma İnisiyatifi üyeleri ile birlikte, İskele Long Beach Bölgesinde yapılmaya çalışılan kaçak yapılaşmayı yerinde tespit için dün saat 13:30 civarlarında bölgeye bir ziyarette bulundu.

POLİSE VERİLDİLER

KTMMOB heyeti ile birlikte İskele Long Beach sahiline giden İskele Çevre ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi üyelerini ilgili kaçak yapıları yaptığı öne sürülen firma sahibi tarafından İskele Polis Müdürülüğü'ne gidilerek haklarında fotoğraf çektikleri gerekçesi ile şikayette bulunduğu öğrenildi.

İFADE VERDİLER

İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi üyeleri dün akşam saat 21:30 civarlarında yapılan şikayet üzerine İskele Polis Müdürülüğü'ne giderek ifade verdiler.

FOTOĞRAF ÇEKTİLER POLİSLİK OLDULAR

Olay dün akşam 21:30 civarlarında meydana geldi. Şikayetin fotoğraf çekilerek kaçak inşaatların kayıt altına alınması üzerine yapıldığı öğrenildi.

SAHİL ARTIK HALKIN DEĞİL, GİRİŞİMİZ ENGELLENMEK İSTENİYOR

Detay Gazetesi'ne açıklama yapan inisiyatif üyeleri sahillerin halkın olduğunun anayasada yazdığını defalarca da yapılan tesisin halkın kullanımında olacağı açıklanmasına rağmen şikayet edildiklerini belirterek halkın malına girmek istemesinin polise şikayet konusu olduğunu belirttiler.

Yapılan ile "sahiller de tesis de halkındır" söyleminin tezat olduğunun daha şimdiden ortaya çıktığını belirten İnisiyatif üyeleri mücadelede sonuna kadar kararlı olduklarını belirttiler.