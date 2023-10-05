İskele Belediyesi’nin 1 Ekim Pazar günü gerçekleştirdiği 5. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliğinin finalinde sahne alması beklenen ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle dün akşam (4 Ekim) İskele Çarşı Merkezi’nde konser veren şarkıcı Melek Mosso, adanın her bir yerinden gelen binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.

4 Ekim İskele Çarşı Merkezi’nde konser veren şarkıcı Melek Mosso, adanın her bir yerinden gelen binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.