İskele'de öğrencileri tek-çift diye okullara ayırdılar

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen karara göre bu yıl 1, 2 ve 3.sınıfa gidecek olan öğrencilerimiz, kimlik veya pasaportlarının tek sayı ve çift sayı olması kuralına göre ayrılacak. Bu nedenle hangi okula tek, hangi okula çift sayıların gideceğini belirlemek için 24 Ağustos 2022'de noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

*KKTC doğumlu öğrencilerin doğum kağıdında yazan kimlik numarasının son hanesine (birler basamağına) bakılarak,

*TC doğumlu öğrencilerin kimlik numaralarının son hanesi hep çift sayı olduğu için onlar basamağına bakılarak,

*3.ülke doğumlu öğrencilerin ise pasaportlarının birler basamağına bakılarak öğrencilerin hangi okula gideceği belirlenecek.

Çekilen kura sonucunda:

*Şehit İlker Karter İlkokulu : ÇİFT

*Dr.Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele : TEK olarak belirlendi.