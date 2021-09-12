İskele'de okullar ilaçlandı

İskele Belediyesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında İskele ve köylerindeki ortak kullanım alanlarını periyodik olarak ilaçlamaya devam ediyor. İlaçlama Birimi, 13 Eylül Pazartesi günü 2021-2022 eğitim öğretim yılına başlayacak okulları ve okullarda çocukların ortak kullanım alanlarını ilaçlamaya başladı. Perşembe günü başlayan ilaçlama çalışması, okullar açıldıktan sonra da belli periyotlarla devam edecek.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, İskele Belediyesi sınırları dâhilindeki tüm okulların ve okullarda çocukların ortak kullanım alanı olan her yerin titizlikle ilaçlandığını söyledi. Başkan Sadıkoğlu, okullardaki ilaçlamanın periyodik bir şekilde devam edeceğinin de altını çizdi.