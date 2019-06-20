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İskele’de okuma yazma kursu düzenlendi

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İskele Belediyesi, Larnaka Türk Kadınlar Birliği Derneği ve Şehit İlker Karter İlkokulu işbirliğinde düzenlenen okuma yazma kursları tamamlandı
İskele’de okuma yazma kursu düzenlendi

Yaklaşık 5 ay süren okuma yazma kursuna katılan kadınlara sertifikaları ise düzenlenen törenle takdim edildi. İskele AKM’de düzenlenen törene İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Müdür Vekili Mustafa Kabasakal, Şehit İlker Karter İlkokulu Müdürü Çoşkun Akyerli, Turnalar Muhtarı Osman Kırçiçek, Yarköy Muhtarı Şerif Dolu, Kalecik Muhtarı Murat Özer’in yanı sıra aileler de katıldı.

 

KURSU TAMAMLAYAN KADINLARA SERTİFİKALARI TAKDİM EDİLDİ

İskele AKM’de düzenlenen okuma yazma kursu sertifika töreni Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan gecede İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Şehit İlker Karter İlkokulu Müdürü Çoşkun Akyerli ve Larnaka Türk Kadınlar Birliği Derneği Başkanı Fatma Yahyalar da birer konuşma yaptı.

 

SADIKOĞLU: “ÖĞRENME İSTEKLERİ BİZLERİ ÇOK MUTLU ETTİ”

Etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasına başlayan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, kursa katılanların öğrenme isteklerinin kendilerini çok mutlu ettiğine dikkat çekti. Sadıkoğlu konuşmasının devamında ise şunlara yer verdi: “İnsan hayatında belli başlı önemli değerler vardır. Benim önem verdiğim değerlerden ve sözcüklerden biri de niyettir. İnanın niyet çok önemlidir. Tabi ki Larnaka Kadınlar Birliği de ortaya koymuş oldukları bu duruşla niyetlerinin ne kadar olumlu olduğunu görüyoruz. Dernekler sadece çay partileri veya geziler düzenlemekle kalmamalıdır. Tabi ki onlarda olmazsa olmazlarımızdır. Fakat bunun dışında bu kurs gibi sosyal sorumluluk projelerini de yerine getirilebileceğini gösterdiler. Tabi ki ben kursun son gününe katılma fırsatı da buldum. O duyguları sizlerle paylaşmak beni inanılmaz derecede mutlu etti. Öğretmenlerimizin hiçbir karşılık beklemeden,  gönülden bu hizmeti vermeleri, pek değerli ablalarımızın, büyüklerimizin öğrenme istekleri, hevesi, hırsı bizi çok mutlu etti. Tabi ki İskele Belediyesi olarak bu tür güzel olaylara destek verme imkânı bulmak da bizi son derecede gururlandırıyor. Katkıda bulunan herkese teşekkür eder kursu başarıyla tamamlayan ablalarımızı, büyüklerimizi tebrik ederim.”

 

YAHYALAR: “OKUMA YAZMA DEMEK ÖZGÜRLÜK DEMEKTİR’’

Sertifika törenine katılanları selamlayan Larnaka Türk Kadınlar Birliği Derneği Başkanı Fatma Yahyalar ise, konuşmasında şunlara yer verdi: “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum demiş Hz Ali. Okuma yazma demek aslında özgürlük demektir, kendi kitabını kendi ilacını okumak demektir. Kendi alış verişini yapabilmek demektir ve bizde bunu sizlere sağlamanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Siz değerli öğretmenlerime İlkokul Müdürüme, bize desteklerini esirgemeyen İskele Belediyesi’ne canı gönülden çok teşekkür ederim.”

 

AKYERLİ: “OKUMANIN YAŞI YOKTUR’’

Sertifika töreninde konuşma yapan bir diğer konuşmacı da Şehit İlker Karter İlkokulu Müdürü Çoşkun Akyerli oldu. Yıllar önce bu kursu yine düzenlediklerini hatırlatan Akyerli,  bu yıl katılımcıların çok daha heyecanlı, çok daha mutlu bir şekilde bu derslere katıldıklarını ifade etti.  Akyerli devamında ise şunlara yer verdi: “Demek ki istedikten sonra her şey olurmuş. Okumanın yaşı yok, sizlerde bugün bu mutluluğu yaşıyorsunuz. Gururlusunuz, heyecanınınız gözünüzden okunuyor, çok mutlusunuz. Bizler de bu mutluluğunuza katkı koyabildiysek ne mutlu bize. Bol bol okuyun, okuduk sonra daha da okumanızın ilerleyeceğine inanıyorum ve sizlere tekrardan teşekkür ediyorum.”

 

OKUMA SERTİFİKALARI VE TEŞEKKÜR PLAKETLERİ TAKTİM EDİLDİ

Sertifika töreninin sonunda ise kursu tamamlayan kadınlara okuma sertifikaları takdim edildi.

Gecenin sonunda Larnaka Türk Kadınlar Birliği Derneği de okuma yazma kursuna katkıda bulunanlara teşekkür plaketi takdim etti.

 

 

 

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