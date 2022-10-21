İskele'de ölümlü iş kazasında 4 tutuklu!

İskele'de dün meydana gelen ve 1 kişinin ölümüne neden olan iş kazasıyla ilglili 4 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan "Tedbirsizlik Ve İhmalkarlık Sonucu Ölüme Sebebiyet Vermek " başlığıyla yapılan açıklama şöyle:

"20.10.2022 tarihinde, saat 15:00 sıralarında Ískele'de, yapımı devam etmekte olan bir inşaatta vinç'e asılı bulunan platform üzerinde, inşaatın duvarına ip ile bağlı olarak binaya monteli modül platformu sökme işlemi yapan Erdem Ovalı (E-22), vinç operatörünün platformu çekmesi üzerine, bağlı olduğu ipin gerilmesi neticesinde dengesini kaybederek düşmesi sonucu yaşamını yitirmiştir.

Olayda ihmali görülen B.T.(E-42), R.Ç. (E-33), D.Y.(E-50) ve Y.O.(E-26) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir."