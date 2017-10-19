İskele’de palmiye kırmızı böceği ile mücadele başladı

İskele Belediyesi, İskele ve beldelerindeki palmiye ağaçlarına zarar verdiği gözlemlenen palmiye kırmızı böceği ile mücadeleye başladı.

İlk kez 2009 yılında ülkede görülen zararlı böcek ile mücadele konusunda eğitim alan personel, ilaçlama çalışmalarına başladı.



AĞAÇLARA, ENDOTERAPİ YÖNTEMİ UYGULANIYOR

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Palmiye kırmızı böceğinin bıraktığı larvalardan ağaç gövdelerinin zarar görmemesi için endoterapi yöntemi uygulanıyor. Türkiye’nin yanı sıra Amerika, Fransa, İtalya ve İspanya'da da kullanılan ve ilk etapta Anavatan Parkı’nda başlayan uygulama İskele ve beldelerinde devam edecek.

Palmiye kırmızı böceği ile mücadelede uygulanan yöntem, ağaçların gövdesine iki ayrı noktasına zarar vermeden yerleştirilen sondaların içerisine belirli ölçüde su ve ilaç karışımı enjekte edilerek uygulanıyor. Hasattan 40 gün önce gerçekleşecek ilaçlamaların, hurma meyvesine her hangi bir zararı bulunmuyor.