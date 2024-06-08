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İskele'de Polis Darp Olayı: Sarhoş Sürücü Görevli Polisleri Darp Edip Rahatsızlık Verdi!

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İskele'de Polis Darp Skandalı: Sarhoş Sürücüden Şiddet ve Rahatsızlık!
İskele'de Polis Darp Olayı: Sarhoş Sürücü Görevli Polisleri Darp Edip Rahatsızlık Verdi!

İskele'de Polis Darp Skandalı: Sarhoş Sürücü Görevli Polisleri Taciz Etti

08 Haziran 2024 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, İskele'de polis ekipleri tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında şok edici bir olay yaşandı. B.B.F.(E-34) isimli şahsın kullandığı araç, kontrol maksadıyla durdurulmak istendiği sırada sürücü, polis ekiplerinden kaçmaya çalıştı. Ardından yapılan alkol testinde, sürücünün 100 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edildi.

Ancak olay bununla sınırlı kalmadı. Görevli polis memurları, sürücüden sürüş ehliyetini ibraz etmesini talep ettiğinde, şahıs birdenbire agresif bir tavır takındı. İki görevli polis memuruna tekme atıp, yumruk vurarak darp etti ve aynı zamanda yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık verdi.

Bu skandal olayın ardından B.B.F. tutuklandı ve soruşturma başlatıldı

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