İskele'de Resmi Belgeyi Sahtelemek, Tedavüle Sürmek, Sahte Davranışla Kayıt ve Kredi Temini

25 Ekim 2024 tarihinde İskele’de, S.S. (E-37), sürüş esnasında cep telefonu ile konuşmak suçundan adına yazılan trafik cezasının ikiye katlanmasını önlemek amacıyla ceza makbuzunu sahteledi.
Sahte makbuzu ödemek üzere İskele Polis Müdürlüğü’nde görevli bir polise ibraz ederek tedavüle sürdü ve cezanın yarısını ödeyerek toplamda 4.043,60 TL kredi temin ettiği tespit edildi.
Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, ilgili şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
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