  • BIST 8969.77
  • Altın 3072.831
  • Dolar 34.2778
  • Euro 37.22
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKABüyük Av pazar günü başlıyor

İskele'de Resmi Belgeyi Sahtelemek, Tedavüle Sürmek, Sahte Davranışla Kayıt ve Kredi Temini

» »
Resmi Belgeyi Sahtelemek, Tedavüle Sürmek, Sahte Davranışla Kayıt ve Kredi Temini
İskele'de Resmi Belgeyi Sahtelemek, Tedavüle Sürmek, Sahte Davranışla Kayıt ve Kredi Temini

25 Ekim 2024 tarihinde İskele’de, S.S. (E-37), sürüş esnasında cep telefonu ile konuşmak suçundan adına yazılan trafik cezasının ikiye katlanmasını önlemek amacıyla ceza makbuzunu sahteledi.

Sahte makbuzu ödemek üzere İskele Polis Müdürlüğü’nde görevli bir polise ibraz ederek tedavüle sürdü ve cezanın yarısını ödeyerek toplamda 4.043,60 TL kredi temin ettiği tespit edildi.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, ilgili şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • " İsias davası son yayımlanan bilirkişi raporu ile cinayet davasına dönüştü!"31 Ekim 2024 Perşembe 16:47
  • Eczacılardan tepki! "Vatandaş Mağdur Ediliyor!"31 Ekim 2024 Perşembe 16:09
  • Büyük Av pazar günü başlıyor31 Ekim 2024 Perşembe 15:43
  • Ülke genelinde trafik denetimleri sürüyor…31 Ekim 2024 Perşembe 15:42
  • Girne-Değirmenlik ana yolunda kaza: Bir yaralı, bir tutuklu31 Ekim 2024 Perşembe 15:40
  • Kapatma saatine uymayan üç işletmeye yasal işlem31 Ekim 2024 Perşembe 15:39
  • Erhürma'dan Tatar'a... " Demokraside hesap sandıkta verilir "31 Ekim 2024 Perşembe 13:55
  • Stefanu: Kıbrıs sorununun çözümü büyük perspektifler yaratacak31 Ekim 2024 Perşembe 13:07
  • Arıklı: CTP istifa etsin, ben de ederim!31 Ekim 2024 Perşembe 11:59
  • Bakanlar Kurulu toplandı31 Ekim 2024 Perşembe 11:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti