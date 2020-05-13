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İskele’de ruhsatsız tabancası İle kendini vurdu

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İskele’de bugün 15:50 sıralarında,  59 yaşındaki H.Ö., tasarrufunda bulundurduğu ruhsatsız tabancanın ateş alması sonucu yaralandı.Kaynak: Kendi tabancasıyla yaralandı
İskele’de ruhsatsız tabancası İle kendini vurdu

İskele’de bugün 15:50 sıralarında,  59 yaşındaki H.Ö., tasarrufunda bulundurduğu ruhsatsız tabancanın ateş alması sonucu yaralandı. Polisten verilen bilgiye göre, elinden ve ayağından yaralanan H.Ö  Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Polis olayla ilgili şu bilgiyi paylaştı: Bugün saat 15:50 sıralarında,  Iskele'de sakin H.Ö. (E-59), ikametgahı içerisinde bulunduğu sırada tasarrufunda kanunsuz olarak bulunan tabancanın ateş alması sonucu sol el ve sol ayak kısmından yaralanmıştır. Olayda yaralanan H.Ö. kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.  Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

 

 

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