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İskele'de "sağlık hakkı" eylemi düzenlendi

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Sosyal medya üzerine yapılan çağrıya uyan bir grup İskeleli bugün saat 10:00'da İskele Sağlık Merkezi önünde bir basın açıklaması yaptı.Basın açıklamasında Sağlık hizmetlerinden İskelelilerin yararlanılmadığı konusuna dikkat çekildi.
İskele'de "sağlık hakkı" eylemi düzenlendi

Sosyal medya üzerine yapılan çağrıya uyan bir grup İskeleli bugün saat 10:00'da İskele Sağlık Merkezi önünde bir basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında Sağlık hizmetlerinden İskelelilerin yararlanılmadığı konusuna dikkat çekildi.

Eylemde okunan basın açıklaması;

Devletin toplumun gereksinimi olan temel sağlık hizmetlerini  dünya standartlarında , zamanında ve yurttaşının karşılayabileceği düşük maliyette sunması gerekmektedir. 

4-092.jpgGünümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sosyo- ekonomik kalkınma seviyelerini belirleyen en önemli etmen  sağlık hizmetleri olduğu görülmektedir. Bu bağlamda devletin en önemli görevlerinden biri  ülkesinde yasayan  her insana bir insan ihtiyacı olarak  olan sağlık hizmetini istediği kalite de sağlamaktır.

Toplum insanımız  yaşanan hayat pahalılığı  karşında alım gücünün düşmesi ile birlikte  hasta insanlarımızın /yurttaşalarımızın devlet sağlık hizmetlerine olan talebi  arttırmıştır. Bu bağlamda özel hastahane hizmeti almayacak duruma gelen ilce halkı , haklı olarak  devletinden daha iyi ve gelişmiş sağlık hizmeti beklemektedir.   

 

2-213.jpgİlçemizde de yıllardır  devlet sağlık hizmetlerinin yetersizliği dile getirilmesine rağmen bu mücadelede edinmiş olduğumuz tek kazanım sağlık merkezi adı altında hizmet vermeye çalışan  yeni sağlık ocağı  binamızdır.

Mevcut doktorların dahi hastalarına tanı koyma/ tedavi etme veya hizmet verme kalitesi yönünden yokluklar/ yoksunluklar nedeni  engeller yaşadıklarına tanık olmaktayız. Bizlerin mevcut sağlık ocağında hizmet vermekte olan sağlık çalışanlarından güvenilirlik/nezaket ve empati anlamında hiçbir  şikayetimiz yoktur. Ancak yetersiz doktor , araç gereç, teknolojik donanım eksiklikleri ile bu sağlık merkezi tabelası altında çalışan ancak sağlık ocağı olmaktan öteye gidemeyen İskele ilçesindeki sağlık hizmetleri artık şehrimizin ihtiyaçlarını karşılamaktan acizdir. Özellikle yaşadığımız pandemi dönenimde sağlık hizmetlerinin gelişmişliği ve yeterliliğinin ne kadar önemli olduğu acı biçimde tecrübe etmemize rağmen ne yazık ki halen daha İskele’de tam teşekkülü bir poliklinik çapında dahi hizmet verebilecek bir alt yapımız olmadığı gibi yeterli  sağlık  personelimiz de yoktur.  İskele  Sağlık Merkezinde  çalışan doktor ve hemşire sayılarının eksikliği, malzeme ve ekipmanların hasta ve çalışanların ihtiyaçlarını  karşılamayışı , İskele’de tam teşekkülü sağlık hizmeti yoksunluğunu ortaya koymakta, devletin bu konuda ivedi   düzeltici tedbirler  alınmasını ve hizmet kalitesinin yükseltilmesini gerekli kılmaktadır.

saglik-002.jpg

Devlet ,  temel bir insan hakkı olan sağlık hakkının her insana hiçbir ayrım gözetmeden beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini ve tıbbi bakım görmesini sağmakla yükümlü olduğunun  anayasal  düzenleme çerçevesinde korunan da bir hak olduğunun şüphesiz farkındadır.  Ancak devletimizin  ilçemizde  kendi yurttaşına tam teşekküllü sağlık hizmetlerini sunabilmekten aciz,  sağlık hizmetlerini sunumunda vatandaşın ihtiyaçlarına cevap vermekte isteksiz ve başarısız olduğuna tanık oluyoruz.

1998 yılında ilçe olmuş iskele ‘de 24 yılda yurttaşın ihtiyaçlarına cevap verebilecek sağlık tedavi kalitesi  ve buna bağlı olarak da istenen hizmet kalitesinin yükselmesi beklenirken bu şehirde ne acıdır ki  yükselen tek şeyin  kıyılarda-sahillerde –köşelerde - bucaklarda planlı – plansız, ruhsatlı –ruhsatsız , alt yapısız binalar ve kontrolsüz nüfus  olduğunu görüyoruz .

Daha önce seslenip de sonuç elde edemediğimiz,  özellikle dağılmak için toplanan / yıkılmak için kurulan hükümet edenlere İskele’de mevcut sağlık binasının  tedavi kalitesi - sağlık hizmeti sorunlarını bir an önce çözülmesi gerekmektedir.

3-145.jpgVatandaşa karşı olan görevini oy istemeye vatandaşların kendilerini karşı olan görevlerini oy vermeye indirgeyen siyasilere sesleniyoruz …Sağlık beklemez…. Bekletilemez….İskele ilçesinin tam teşekküllü bir hasta hane ihtiyacı vardır ve bu ihtiyaç bir an evvel giderilmelidir!!!!!!

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