İskele'de "sağlık hakkı" eylemi düzenlendi

Sosyal medya üzerine yapılan çağrıya uyan bir grup İskeleli bugün saat 10:00'da İskele Sağlık Merkezi önünde bir basın açıklaması yaptı.Basın açıklamasında Sağlık hizmetlerinden İskelelilerin yararlanılmadığı konusuna dikkat çekildi.

Sosyal medya üzerine yapılan çağrıya uyan bir grup İskeleli bugün saat 10:00'da İskele Sağlık Merkezi önünde bir basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında Sağlık hizmetlerinden İskelelilerin yararlanılmadığı konusuna dikkat çekildi.

Eylemde okunan basın açıklaması;

Devletin toplumun gereksinimi olan temel sağlık hizmetlerini dünya standartlarında , zamanında ve yurttaşının karşılayabileceği düşük maliyette sunması gerekmektedir.

Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sosyo- ekonomik kalkınma seviyelerini belirleyen en önemli etmen sağlık hizmetleri olduğu görülmektedir. Bu bağlamda devletin en önemli görevlerinden biri ülkesinde yasayan her insana bir insan ihtiyacı olarak olan sağlık hizmetini istediği kalite de sağlamaktır.

Toplum insanımız yaşanan hayat pahalılığı karşında alım gücünün düşmesi ile birlikte hasta insanlarımızın /yurttaşalarımızın devlet sağlık hizmetlerine olan talebi arttırmıştır. Bu bağlamda özel hastahane hizmeti almayacak duruma gelen ilce halkı , haklı olarak devletinden daha iyi ve gelişmiş sağlık hizmeti beklemektedir.

İlçemizde de yıllardır devlet sağlık hizmetlerinin yetersizliği dile getirilmesine rağmen bu mücadelede edinmiş olduğumuz tek kazanım sağlık merkezi adı altında hizmet vermeye çalışan yeni sağlık ocağı binamızdır.

Mevcut doktorların dahi hastalarına tanı koyma/ tedavi etme veya hizmet verme kalitesi yönünden yokluklar/ yoksunluklar nedeni engeller yaşadıklarına tanık olmaktayız. Bizlerin mevcut sağlık ocağında hizmet vermekte olan sağlık çalışanlarından güvenilirlik/nezaket ve empati anlamında hiçbir şikayetimiz yoktur. Ancak yetersiz doktor , araç gereç, teknolojik donanım eksiklikleri ile bu sağlık merkezi tabelası altında çalışan ancak sağlık ocağı olmaktan öteye gidemeyen İskele ilçesindeki sağlık hizmetleri artık şehrimizin ihtiyaçlarını karşılamaktan acizdir. Özellikle yaşadığımız pandemi dönenimde sağlık hizmetlerinin gelişmişliği ve yeterliliğinin ne kadar önemli olduğu acı biçimde tecrübe etmemize rağmen ne yazık ki halen daha İskele’de tam teşekkülü bir poliklinik çapında dahi hizmet verebilecek bir alt yapımız olmadığı gibi yeterli sağlık personelimiz de yoktur. İskele Sağlık Merkezinde çalışan doktor ve hemşire sayılarının eksikliği, malzeme ve ekipmanların hasta ve çalışanların ihtiyaçlarını karşılamayışı , İskele’de tam teşekkülü sağlık hizmeti yoksunluğunu ortaya koymakta, devletin bu konuda ivedi düzeltici tedbirler alınmasını ve hizmet kalitesinin yükseltilmesini gerekli kılmaktadır.

Devlet , temel bir insan hakkı olan sağlık hakkının her insana hiçbir ayrım gözetmeden beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini ve tıbbi bakım görmesini sağmakla yükümlü olduğunun anayasal düzenleme çerçevesinde korunan da bir hak olduğunun şüphesiz farkındadır. Ancak devletimizin ilçemizde kendi yurttaşına tam teşekküllü sağlık hizmetlerini sunabilmekten aciz, sağlık hizmetlerini sunumunda vatandaşın ihtiyaçlarına cevap vermekte isteksiz ve başarısız olduğuna tanık oluyoruz.

1998 yılında ilçe olmuş iskele ‘de 24 yılda yurttaşın ihtiyaçlarına cevap verebilecek sağlık tedavi kalitesi ve buna bağlı olarak da istenen hizmet kalitesinin yükselmesi beklenirken bu şehirde ne acıdır ki yükselen tek şeyin kıyılarda-sahillerde –köşelerde - bucaklarda planlı – plansız, ruhsatlı –ruhsatsız , alt yapısız binalar ve kontrolsüz nüfus olduğunu görüyoruz .

Daha önce seslenip de sonuç elde edemediğimiz, özellikle dağılmak için toplanan / yıkılmak için kurulan hükümet edenlere İskele’de mevcut sağlık binasının tedavi kalitesi - sağlık hizmeti sorunlarını bir an önce çözülmesi gerekmektedir.

Vatandaşa karşı olan görevini oy istemeye vatandaşların kendilerini karşı olan görevlerini oy vermeye indirgeyen siyasilere sesleniyoruz …Sağlık beklemez…. Bekletilemez….İskele ilçesinin tam teşekküllü bir hasta hane ihtiyacı vardır ve bu ihtiyaç bir an evvel giderilmelidir!!!!!!