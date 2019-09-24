  • BIST 101.515
  • Altın 278,624
  • Dolar 5,6859
  • Euro 6,2483
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

İskele’de Sahil Otopark Düzenleme Projesi devam ediyor

» »
İskele’de Sahil Otopark Düzenleme Projesi devam ediyor
İskele’de Sahil Otopark Düzenleme Projesi devam ediyor

İskele Belediyesi Halk Plajı’nın çevre düzenlemesini kapsayan Sahil Düzenleme ve Rekreasyon Projesi 3. Etap Altyapı İşleri projesi İskele Belediyesi’nin öz kaynaklarının yanı sıra TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin de katkılarıyla yapılıyor.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, projenin en kısa sürede tamamlanarak halkın kullanımına açılması hedefleniyor.

SADIKOĞLU

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, yeşilin-mavinin, kum ve güneşin en eşsiz buluşma noktalarından biri olan İskele Belediyesi Halk Plajı’nın güzelleştirmeye devam edeceklerini söyledi. 

“Halkın daha iyi hizmet, daha kaliteli vakit geçirmesi için elimizden geleni yapıyoruz” diyen Başkan Sadıkoğlu, 2017 yılında ihalesi çıkılan ancak ihaleyi kazanan firmanın projeyi zamanında teslim edememesinden dolayı yarım kalan Sahil Düzenleme ve Rekreasyon Projesi 3. Etap Altyapı İşlerinin en kısa sürede tamamlanacağını açıkladı.

 Sadıkoğlu, projenin tamamlanmasıyla birlikte halkın yaşadığı otopark ve denize ulaşım mağduriyetinin de ortadan kalkacağına dikkat çekti. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 38 Kiloluk Balık Avladı18 Eylül 2019 Çarşamba 14:56
  • İskele Bekirpaşa Lisesi Kolej Bölümü'ne yeni bina yapımı başlıyor17 Eylül 2019 Salı 16:37
  • İskele’de kış hazırlığı sürüyor17 Eylül 2019 Salı 09:54
  • Trafikte son bir haftada 790 sürücü çeşitli suçlardan rapor edildi16 Eylül 2019 Pazartesi 17:09
  • İskele’de yol çizgileri İskele Belediyesi tarafından belirgin hale getirildi14 Eylül 2019 Cumartesi 12:24
  • İskele’de denetimler artarak devam edecek13 Eylül 2019 Cuma 10:54
  • İskele Avcılık Atıcılık Kulübü Başkanı Ramadan Öztörel oldu11 Eylül 2019 Çarşamba 12:26
  • Arap Ali Destanı 19 Eylül’de prömiyer yapıyor11 Eylül 2019 Çarşamba 11:04
  • Karpaz'da ölümlü trafik kazası!11 Eylül 2019 Çarşamba 08:40
  • İskele Belediyesi, kanalizasyon çalışmaları devam ediyor10 Eylül 2019 Salı 14:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti