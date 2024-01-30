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İskele'de Sahte Avukat!

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Sahte Evrak Düzenleme ve Tedavüle Sürmek
İskele'de Sahte Avukat!

2019 yılı içerisinde, İskele’de faaliyet gösteren bir hukuk bürosunda çalışan R.S.  (K-26)’nin, gerçekte avukat olmadığı halde sahte olarak adına düzenlenmiş bir üniversiteye ait Hukuk Fakültesi diplomasını, iş yerine gelen müşterilere gösterip teşhir etmek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine, bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen V.S. (E-44) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

 

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