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İskele'de Sahte Belge Düzenlemek ve Tedavüle Sürmek

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İskele'de Sahte Belge Düzenlemek ve Tedavüle Sürmek
İskele'de Sahte Belge Düzenlemek ve Tedavüle Sürmek

31.08.2020 tarihinde, M.K.(E-27), müşterileri olmadığı halde ve gerçek gelirlerini bilmediği halde yetkisiz olarak E.C.(E-41) ve S.Y.(E-41) adına aylık gelirlerini gösteren sahte bordroları hazırlayıp, konu şahıslara verdiği ve bahse konu şahısların da söz konusu sahte gelir bordrolarını, işlemiş olduğu suçtan dolayı teminata bağlanan başka bir şahsa kefil olmak maksadıyla İskele Mahkemesi Mukayyitliğine vermek suretiyle tedavüle sürdükleri tespit edilmiştir.

M.K, E.C. ve S.Y. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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