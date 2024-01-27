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İskele'de Sarhoş Adamın Gece Yarısı Evi Kırıp Darp Etti

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İskele'de Geceleyin Sarhoş Adamın Saldırısı: Ev Kırıp Darp, Suçüstü Yakalandı, Polis Soruşturmayı Sürdürüyor,
İskele'de Sarhoş Adamın Gece Yarısı Evi Kırıp Darp Etti

İskele'de Geceleyin Olay: Sarhoş Adamın Ev Kırma ve Darp Eylemi Polis Müdahalesiyle Son Buldu, Mağdurun Durumu Ciddi, Soruşturma Sürüyor.

27 Ocak 2024'te, saat 03:00 sularında yaşanan trajik olayda, S.D.(E-36), 252 miligram alkollü içki etkisi altındayken, bir site içerisindeki ikametin giriş kapısına kasten tekme atarak kırdı ve izinsiz içeri girdi. Burada ikamet sahibi M.S.(E-23)’yi darp ettikten sonra, evde bulunan vazoyu ve yatak odasının kapısını da kırarak zarar verdi.

S.D., daha sonra yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık vermeye devam ederken, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı ve gözaltına alındı. Olayın detaylı soruşturması devam ediyor

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