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İskele'de şirket tartışması! TDP de basın toplantısı düzenliyor

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İskele'de şirket tartışması! TDP de basın toplantısı düzenliyor
İskele'de şirket tartışması devam ediyor! TDP de basın toplantısı düzenliyor

TDP İskele İlçe Başkanı Cemaliye Soğancı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İskele Makenzi Halk Plajında süreç ile ilgili basın toplantısı düzenleyeceklerini söyledi.

İşte o açıklama;

Bir süredir İskele’mizde “şirketleşme” tartışması sürüyor.
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) İskele İlçesi, ülkemizdeki diğer Belediyelerde trajik sonuçlara yol açan “Şirketleşme” “Mal Varlıklarını Bünyesine katma” süreçlerinin İskelemizde de yaşanması konusunda oldukça endişelidir.
İskele halkına daha sağlıklı bilgi akışı sağlanana kadar bu sürecin askıya alınmasının en doğru yol olacağını düşünüyoruz. 
Tüm bu sebeplerle çok yakın zamanda İskelemizin önemli bir değeri olan İskele Makenzi Halk Plajı’nda, konunun daha sağlıklı tartışılması, kamuoyunun daha fazla bilgi sahibi olması için, elimizdeki belgeler ile bir basın toplantısı düzenleyeceğiz. Bilgilerinize.

 

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