İskele'de Sivrisinek ve Karasinek ile Mücadele Sürüyor

İskele Belediyesi’nin İskele ve köylerinde; her yıl belirli periyotlarla yaptığı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Açık alanlarda larva mücadelesinin yanı sıra sahipsiz olduğunu tespit ettiği tüm havuzlarla, su birikintisi olan yerlere de müdahale ediyor. İskele ve köylerinde, Covid-19 salgınına karşı da dezenfektan çalışması yapan İskele Belediyesi İlaçlama Birimi, 2 Haziran Salı günü itibariyle de İskele ve 17 köyünde karasinek ve sivrisinekle mücadelesine başladı. ULV(Havadan) İlaçlama yönetimini uygulayan Birim, ilaçlama işlemini İskele ve 17 köyünde belirli günlerde yapıyor.

İLAÇLAMA, İSKELE VE 17 KÖYDE BELİRLİ GÜNLERDE YAPILIYOR

İskele Belediyesi, İskele ve 17 köyünde, haşere ve sivrisinek ile mücadelesini sürdürüyor.

2 Haziran itibari ile İskele’de başlayan ilaçlama, tüm köylerde belirli günlerde devam ediyor. Havaların ısınmasıyla birlikte artış gösteren sivrisinek ile mücadelede özellikle akşamları ULV (havadan araç üstü) ilaçlama yöntemini kullanan İskele Belediyesi yine Dünya Sağlık Örgütünün kriterlerini göz önünde bulundurarak ağır kimyasal ilaçlar yerine bitkisel ilaçları kullanıyor. Özellikle yaz mevsiminde baş gösteren sivrisinek, karasinek gibi haşerelerin önüne geçmek için önlemlerini alan İskele Belediyesi, halkın daha rahat bir yaşam sürebilmesi için elinden gelen gayreti gösteriyor ve sorunu minimuma indirilebilmek için var gücüyle çalışıyor.

BÖLGELERE GÖRE ULV (HAVADAN) İLAÇLAMANIN GÜNLERİ

PAZARTESİ: KURTULUŞ, ERGAZİ, TURNALAR, YARKÖY, KALECİK, K.T PETROLLERİ

SALI: İSKELE MERKEZ, CİVİSİL, BAHÇELER

ÇARŞAMBA TOPÇUKÖY, ARDAHAN, SANAYİ BÖLGESİ, LONGBEACH

PERŞEMBE: DAÜ KOOP ARSALARI, ALTINOVA, AĞILLAR, BOĞAZ, BOĞAZTEPE

CUMA: ÖTÜKEN, KUZUCUK, AYGÜN, SINIRÜSTÜ, BOĞAZİÇİ