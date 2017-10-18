İskele’de Sosyal Sigorta ve Çalışma Daireleri yeni binaya taşındı

İskele’de, vatandaşlara ve çalışanlara daha çağdaş bir ortam yaratılması amacıyla Sosyal Sigortalar Dairesi ile Çalışma Dairesi, Dr.Zeki Temel Caddesi’ndeki yeni binada hizmet vermeye başladı.

İskele Belediyesinden yapılan açıklamada, eski hizmet binasının “harabeye döndüğü” , İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile yaptığı görüşmenin olumlu sonuç verdiği, her iki dairenin modern yapıya kavuşması için düğmeye basıldığı ifade edildi.

Açıklamada, yeni bina yapımına kadar Sosyal Sigortalar Dairesi ile Çalışma Dairesi’nin, taşındığı yeni binada geçici hizmet vereceği belirtildi.

Diğer yandan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Sosyal Sigortalar Dairesi ile Çalışma Dairesi çalışanlarını yeni binada ziyaret etti.

Sadıkoğlu, İskele’deki tüm daireleri modern bir yapıya kavuşturana kadar mücadelelerinin süreceğini ifade etti.

İskele’nin ilçe olmasına rağmen birçok eksiği bulunduğuna dikkat çeken Sadıkoğlu, eksiklikleri bir bir gidermeye çalıştıklarını kaydetti.